Hiljaaegu andis kirjastus Penguin Young Readers teada, et varsti ilmuvad järjest kolm Amanda Gorman luulekogu, kusjuures nõudlus raamatute järele on nõnda suur, et iga raamatu tiraaž on miljon.

Esimesena ilmub juba märtsis «The Hill We Climb», millele on eessõna kirjutanud Oprah Winfrey, edastab CNN. Septembris jõuavad müüki mahukam kogu «The Hill We Climb and Other Poems» ning «Change Sings: A Children’s Anthem».