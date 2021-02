BUDDHA AJU ⟩ Kas ihkamine viib alati kannatuseni?

Mõnikord öeldakse, et ihkamine viib kannatuseni, aga kas see on alati nii? Ihkamise mõiste on suur ja lai ning selle hulka kuuluvad soovid, kavatsused, lootused ja himud. See, kas ihkamine viib kannatuseni, sõltub kahest asjast: kas asjaga on seotud himu – tunne, et vajad hädasti midagi? Ja mis on sinu ihkamise objekt? Esimesest punktist rääkides tuleb tõdeda, et ihkamine ei ole otseselt kõigi kannatuste juur; süüdi on hoopis himu. Soovida ja kavatsusi luua võib ka ilma tulemust himustamata; näiteks võid otsustada külmikust mune võtta, ilma et mune süüa himustaksid – ega ärritu sealjuures, kui ühtki muna juhtumisi alles pole.