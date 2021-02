Mida lugeda Põhja-Koreast?

90ndate lõpus sealt põgenenud Masaji Ishikawa elulugu jättis nii sügava mulje, et tahtsin rohkem teada saada. Järgmiseks lugesin auhinnatud autori, Anna Fifieldi käsitlust selle kummalise riigi tekkeloost ja juhist Kim Jong Unist. Teadsin, et Põhja-Koreas oli ja endiselt on palju vaesust, aga mul polnud aimugi, milline see vaesus 60ndatel ja näljahädade ajal oli. Üks asi on lugeda fakte ja statistikat, teine asi seal elanud inimese kogemustest.