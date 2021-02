Müüakse märkmik, milles Virginia Woolf loetleb kõige paremaid ja halvemaid kirjanikke

Raamat «Really and Truly: A Book of Literary Confessions» («Tõesti ja tõeliselt: kirjanduslike pihtimuste raamat») sisaldab kirjanike arvamusi ilma pikemate selgitusteta. Kirjanik Virginia Woolf oli üks neist, kes vastas kõigile 39 küsimusele ja tema vastused tunneb ära erilise lilla tindi järgi, edastab SWNS.

Raamatus on näiteks vastused küsimustele: Kes on kõige parem proosakirjanik läbi aegade» ja «Kes on kõige viletsam näitekirjanik». Lisaks küsitakse, kes on suurim geenius ja kes on kõige halvem inglise kirjanik.