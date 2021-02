Marju Karin: ega ma olengi düsgraafik. Me jätsime meelega vead raamatusse sisse

Saate alguses tuli jutuks võltshäbi, mis ei lase inimestel julgelt rääkida sellest, kui nad loevad lihtsaid ja meelelahutuslikke raamatuid. Marju meelest on see tobe, sest peamine on, et inimesed loeksid. Ühtlasi tõi ta kaasa mõned raamatud, mida ise on nautinud ja teistelegi soovitab. Oma soovitusi jagas ka autor ja kirjastaja Jesper Parve.

Seejärel pöördus Jesper Parve kuulajate poole, et selgitada kirjastusele ette heidetud kirjavigade esinemist mõnes Jes Kirjastuse raamatus. «Ma arvan, et nüüd on aeg käes,» sõnas Parve ja märkis, et Marju Karini «Naine. Otse ja ausalt» oli möödunud aasta müüduim teos, kuid palju on kritiseeritud selles esinevaid vigu. Samuti sai Parve ise «vastu päid ja jalgu» siis, kui kirjastuse esimene raamat «Mees 2. Minu kari» välja tuli. «Nüüd ma räägin teile, miks siin sees on kirjavead.»