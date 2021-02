«Olenemata sellest, kas inimene tegeleb vaimsete teemade ja alternatiivse ravimisega või mitte, on kõigil need võimed tegelikult olemas. Mõnedel on need enam tuntavamad kui teistel, kuid hea tahtmise korral on kõik võimelised midagi endas välja arendama,» kirjutab Dave Benton oma raamatus «Olen see, kes olen».