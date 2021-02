Vaido Neigaus oma pulmapäevast: mõistsin, kui õnnelik inimene ma tegelikult olen

«Kodune elu Joniga oli ideaalne ja uskuge või mitte, aga Joni otsustas mind ära kosida ja tegi seda sõbrapäeval. Me ei olnud sellel teemal tegelikult mitte kordagi peatunud. Isegi kui oleks, siis ma poleks uskunud, et see nii äkki juhtub. Ma olen selline inimene, kes tahab enne näha, kuidas kooselu sujub, kuid Joni tegi selle sammu üsna ruttu ja see tundus justkui loogiline, et ma vastan jaatavalt talle. Ma armastan teda ja ta on mees, kellega ma tahan oma elu jagada. Minu käest on ikka küsitud, kuidas meie suhtes need osapooled on. Kumb on naiselikum või kumb on mehelikum? Meie suhtes ei ole sellist asja, et üks on karm mees ja teine justkui koduperenaine. Mõlemad on mehed ja seksi kohapealt oleneb, mida parasjagu sel hetkel tahetakse. On olemas passiivseid geid ja need on enamasti just need naiselikumad pooled homosuhtes. Kuid ma ei pea ennast kindlasti mitte passiivseks meespooleks ning see, et Joni mind kosis, ei tähenda, et mina olen selles suhtes «naine»,» selgitab Vaido raamatus.