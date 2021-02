Ilmus raamat Eesti teleajaloo märgilisematest saadetest

Need on moodustunud koroonakevade rütmis pikkade telefonikõnede, kogutud mälestuste, tarkade meeste teleajaloo uuringute ning kuhjade viisi loetud artiklite ja tudengitööde tulemusena. Raamatusse on koondatud 101 märgiliseks saanud saadet ja sarja Eesti teleajaloost, päris algusest tänase päevani. Esindatud on nii riigitelevisiooni kui erakanalite toodang ja jutustatakse saadete valmimise lugusid, räägitakse karismaatilistest saatejuhtidest ja taustatiimist.

Ulvi Pihel (snd 1961) on teletoimetaja. Pärast esimesi samme veel kooliõpilasena «Kodulinna» saatejuhina ja režissööri abina laste- ja noortesaadete toimetuses olid loomulikuks jätkuks ajakirjandusõpingud Tartu Ülikoolis. Kuigi kodukanaliks peab Ulvi ETV-d, on ta kaastööd teinud teistelegi telejaamadele. Töötanud ka vabakutselisena ning õpetanud Balti Filmi- ja Meediakoolis teletoimetamist. Ulvi ütleb, et on õnnesärgis sündinud. «Olen teinud saateid, mis inimestele meeldivad ja korda lähevad, alates «Noortestuudio pärastlõunast» kuni «Kes tahab saada miljonäriks?» ja «Hommik Anuga»,» märgib ta. «Mul on olnud au töötada koos ja kõrvuti oma ala absoluutsete tippudega. Televisioonil on väga suur osa minu elus.»