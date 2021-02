Heike Pettinen: keskendudes probleemile, lood probleeme juurde, keskendudes lahendustele, tulevad lahendused

Tee tänuni

Heike tegeles aastaid vaimu ja hinge harimisega: tegi joogat, luges sadu enesearengule suunatud raamatuid ja käis koolitustel, kuid soovitud tulemuste ja unistuste realiseerimiseni ei jõudnud... Puudus süsteem, kuidas õpitut unistuste elu loomiseks kasutada.

Tänulikkus jõudis Heike ellu kolm aastat tagasi, tänu otsusele võtta endale personaalne coach. «See praktika, mida ma praktiseerin ja õpetan, ei ole minu välja mõeldud, tegin sellega tutvust tänu Bob Proctorile,» räägib ta.

Heike kirjutas raamatu just enda läbimurdest ning taipamisest, et meil kõigil on elus võrdsed võimalused luua just selline elu, mida me südamest soovime. Ta tunneb, et tänulikkus on oluline ning pärast selle mõistmist on tema elu muutunud palju paremaks ning ta otsustas seda jagada ka teistega. Ta garanteerib, et tänulikkust järjepidevalt praktiseerides avastad endas loovuse, püsid terve ja oled võimeline tundma rõõmu väikestest asjadest, paranevad suhted lähedaste, sõprade ja kolleegidega.

Oma missiooniks peab ta ise kasvamist ja arenemist inimesena ja soovib läbi enda kogemuse aidata teisi. «Olen arvamusel, et ma ei saa teistele anda midagi, mida mul endal ei ole. Soovin inimestele näidata, et igast olukorrast on olemas väljapääs, ka kõige keerulisemast. Keskendudes probleemile, lood probleeme juurde, keskendudes lahendustele, tulevad lahendused,» toob ta välja.

Keerulistes olukordades võib olla keeruline tänu tunda

Enim on Heike tänulik kõige eest, mis tema elus on olnud, ka halbade asjade eest. Ta ütleb, et on tänu sellele saanud palju targemaks. Igapäevaselt tunneb ta suurt tänu selle eest, et on terve, tal on ilus kodu, maailma parim mees, üliägedad lapsed ja perekond. See ei ole alati nii olnud.

Ta tõdeb, et ikka tuleb aeg-ajalt hetki, kui juhtub midagi, mis ei meeldi ja alguses on raske sellises olukorras tänu tunda. «Nüüdseks olen õppinud elu usaldama ja tean, et halvad asjad juhtuvad siis, kui kaldun oma teelt kõrvale, siis teeb elu kõik selleks, et mind tagasi õigele teele suunata. Näiteks alles hiljuti otsustasime osta päris oma kodu, leidsime enda jaoks sobiva maja ja tegime müüjaga esmased kokkulepped ära. Olime juba nii kindlad tehingus, et isegi asjad olid pakitud, hinges oli elevus ja rõõm. Siis tuli uudis, et me ei saa seda maja. Hinge pugesid vastakad emotsioonid, pettumus, kurbus ja ärevus - mis nüüd saab, jäime ilma oma unistuste kodust. Otsustasin olla tänulik, et nii läks ja hakkasime üürikorterit otsima. Õige pea selgusid asjaolud, milleni ma ei oleks ilmselt jõudnud, kui tehing oleks toimunud. Nüüd tean, kõik see juhtus minu kõrgemaks hüvanguks, et veel paremad asjad saaksid minu ellu tulla,» toob ta näite enda elust.

Oskus öelda «aitäh» aitab keskenduda positiivsele

Heike sõnul on tänulikkus eriti oluline just täna – maailm on pööratud peapeale, väga palju on hirmu ja ebakindlust. Hirm tekitab ärevust, stressi, haigusi, suhete purunemisi, üleüldist rahulolematust eluga... «Oskus olla tänulik enda ja elu vastu, öeldes aitäh ka siis, kui selleks ei näi suuremat põhjust olevat, aitab keskenduda igapäevaelus positiivsetele asjadele. Tehes endale harjumuseks väljendada tänu asjade, inimeste ja olukordade eest mis sinu elus on, hakkab neid asju, mille eest tänulik olla, juurde tulema,» soovitab Heike proovida.