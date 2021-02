Värbamisekspert: juht, kas sinu ettevõte on atraktiivne?

Olemasolevad töötajad on oma ettevõtte üle uhked

Kasaku sõnul on see väga tähtis ja loob atraktiivsust.

Töökorraldusega ollakse rahul

«Kui ma olen teinud erinevaid workshop-e ettevõtetes, selgitanud ja suhelnud erinevate inimestega, siis tuleb väga hästi välja, mis on nende jaoks oluline ja mis mitte. Et ettevõtte üle uhked olla, peavad asjad ettevõtte sees olema paigas. Tihtipeale on inimeste jaoks olulisem just nimelt töökorraldus kui isegi palk. Palk on muidugi oluline, see läheb igal juhul esikolmikusse, aga töökorraldus ei ole mitte vähem tähtsam,» kinnitab värbamisekspert.

Inimesed töötavad oma tugevustsoonides

See on kasulik juhile, meeskonnale ja ettevõttele. Kui inimene töötab omal kohal, mis talle meeldib, siis üldjuhul tuleb see tal ka väga hästi välja ja ta ongi oma tugevustsoonis. «Olen seda läbi värbamise väga palju näinud. Inimesed ise on rõõmsad, töö sujub paremini, on vähem vigu jne,» soovitab Kasak.

Värbamistöö on nauditav

«See ei peaks olema raske. Täna ma näen väga palju selliseid olukordi, kus see värbamine ongi keeruline, ei leita õigeid inimesi,» räägib Kasak ja lisab, et mõistlikum olla atraktiivne, et need õiged inimesed sinuni jõuaksid, et värbamistöö oleks pigem nauditav.

Huvipakkuv, ligitõmbav, populaarne, nõutud ka nende inimeste jaoks, kes töötavad mujal

Kui ettevõte soovib näiteks laieneda või on tulemas suur projekt ning on vaja palju uusi inimesi, siis atraktiivse ja populaarse ettevõtteni jõuavad inimesed Kasaku sõnul nagunii.

Süsteemid on selged ja arusaadavad

Kui on olemas süsteemid, aitavad need atraktiivsust luua. «Süsteemid peavad olema selged ja arusaadavad absoluutselt kõigile, kes sinu ettevõttes töötavad,» rõhutab värbamisekspert.

Teeb oodatavat käivet ning kasumit