Kõigi aegade parim lugu: kuidas 30 miljonit raamatut müünud John C. Maxwell kirjutas oma esimese lehekülje

John C. Maxwelli raamatute seas on Eestiski populaarsed «21 vääramatut juhtimise seadust. Järgi neid ja inimesed järgivad sind», «Olge rahvainimene. Edukaks juhiks tõhusate suhete loomise läbi», «Üheskoos võidukaks», «Kuidas edukad inimesed mõtlevad», «Liidrite kuldaväärt tarkus. Õppetunde eluaegsest juhtimisest», «Maxwelli päevaraamat. 365 pilguheitu juhiomaduste arendamisele ja ümbritsevate mõjutamisele», «15 hindamatut kasvuseadust, järgi neid ja saavuta oma potentsiaal», «Anna endast parim! Kuidas võimendada sulle Jumalast antud eeldusi», «Ärieetikat kui niisugust pole olemas. Otsuste tegemisel kehtib ainult üks reegel».

Kui mu raamat pole mu lemmikraamat, lõpetan kirjutamise

«Kõigil on ees teekond. Ja teekonna alguses pole teil aimugi, mis teid ees ootab. Tõsiasi on, et unistus on tasuta, kuid teekond mitte. Kas pole huvitav, et kõik räägivad unistustest, aga teekonnast räägivad ainult vähesed. Me hindame üle seda, mida unistus meie jaoks tähendab ja alahindame seda, kuidas me selleni jõudsime,» tõdes Maxwell konverentsil peetud kõnes.

Maxwell toob näite oma maailma muutmisest. On olemas teekond, mis selleni viis. On toimunud väga palju kulissidetaguseid asju, mida on vaja teada. «Minult küsitakse sageli, mis on mu lemmikraamat. Ja ma ütlen: see raamat, mida ma parajasti kirjutan.

Võin öelda: päeval, kui raamat, mida kirjutan, pole mu lemmikraamat, on päev, mil ma lõpetan kirjutamise,» tõdes kuulus autor.

Tema sõnul tuleb maailmale alati anda ainult oma parim. Kirjutada raamatuid kirjutamise pärast pole kirjutamiseks mingi põhjus. Asi on selles, kus ma olen ja millega tegelen. «Aga raamat «Muuda oma maailma» … seda olen kirjutanud 1977. aastast saadik. Jah, ma tean, et see tuleb varsti välja, aga ma olen seda kirjutanud 43 aastat,» tõdes Maxwell.

Esimene lehekülg

Kuidas Maxwell seda kirjutama hakkas? Tema assistent, kui ta oli 20ndates, tegi talle jõulukingituse. Pakis oli raamat pealkirjaga «Kõigi aegade parim lugu».

«Tegin selle lahti ja lehed olid tühjad. Ma ei saanud aru. Pealkiri oli «Kõigi aegade parim lugu», aga lehed olid tühjad!» meenutas ta.

Assistent ütles: «Tee esimene lehekülg lahti.» Ta oli sinna midagi kirjutanud. Seal oli kirjas: «John, kirjuta ise see raamat täis. Kirjuta sellesse oma unistused ja lootused, oma ideaalid, oma väärtused. Sina kirjuta neile lehtedele kõigi aegade parim lugu.»

Järgmisel hommikul võttis Maxwell ette esimese tühja lehe ja kirjutas esimese asjana sõnad: «Ma tahan midagi olulist ära teha.»

Soov teha ära midagi olulist

Ta ei teadnud, kuidas seda teha. Ei teadnud, millal või kus ta seda teha saab ning selles eluetapis ei teadnud ta isegi, miks ta tahab midagi olulist teha. «Aga üht ma teadsin – ma tahtsin midagi olulist ära teha. Me oleme koos teiega sellel esimesel tühjal lehel. Ja teie lehe ülemises otsas, teie oma emotsioonides, mõttes, kirjutate sõnad: «Ma tahan midagi olulist teha.» Ja seda sellepärast, et meid kõiki on loodud tegema midagi olulist. Me pole siin maailmas juhuslikult. Me ei ole osa loteriist. Oleme siin tänu jumalikule valikule ja kutsele,» rääkis Maxwell.

Ta rõhutab, et need sõnad seal esimesel lehel panid alguse tema teekonnale. Südamesoov on iga suure saavutuse seeme. Kui soovite midagi olulist teha, olete istutanud juba oma aeda puu, mis aina kasvab ja õitseb ja annab inimestele midagi erilist. Midagi suurt pole iial saavutatud, ilma et keegi oma südames mingil ajal, mingis kohas esimese tühja lehe alguses, oleks endale öelnud: ma tahan teha nii, et mu elu oleks oluline.