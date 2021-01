Loe nagu Bill Gates: 3 olulist reeglit, millest miljardär lugedes alati kinni peab

Tõsi küll, lugemine iseenesest sind paremaks inimeseks ei tee. Sa võid lugeda aastas 52 raamatut läbi ja jääda täpselt samasuguseks nagu sa enne olid. Lugemise mahu kõrval on väga oluline ka kuidas sa loed.

Ärimees ja filantroop Bill Gates on väga agar lugeja ja tema raamatusoovitused on kullakaaluga. Lugemist ei võta ta aga kergelt ja pühendab sellele üsna palju aega. Nii on kindel, et see ka maksimaalselt kasulik on.

Kui tahad, et lugemine oleks võimalikult hariv ja kasulik, siis loe nagu tema.

Tee märkmeid

Tänapäeva infokülluses võib lugedes tähelepanu kergesti hajuda. Telefon meelitab uute teavitustega ja enne kui märkad, tegeledki juba millegi kõrvalisega.

Märkmete tegemine on lihtne ja tõhus nipp, kuidas teadlikult teksti juures püsida ja sellega aktiivselt tegeleda. Olulisemate mõtete kirjapanek aitab neid ka kergemini meelde jätta.

Gates on võtnud endale eemärgiks siduda uued teadmised vanadega, mistõttu teeb ta loetuga eriarvamusele jäädes veelgi rohkem märkmeid.

Loe kõik raamatud lõpuni

Bill Gatesi teine reegel on kõik alustatud raamatud kindlasti lõpuni lugeda. Kui kätte on sattunud tõeliselt halb raamat, on sellest raske kinni pidada, mistõttu lubab ta halva kirjanduse puhul erandi teha. Seda enam on aga oluline enne lugemist endale selgeks teha, mis teosega on tegu ja kas see sinu aega ka väärt on.

Lugemine peab Gates selgitusel olema teadlik tegevus, ja kuna ta loeb alustatud raamatu kindlasti lõpuni, siis mõtleb ta enne uue teose kätte võtmist põhjalikult läbi, kas see on lugemist väärt. Lõpuni punnimine on aga eriti tähtis siis, kui teos on raske, vastuoluline või hirmuäratavalt pikk.

Loe korraga vähemalt tund aega

Selleks, et raamatust paremini aru saada, tuleb Gatesi sõnul korraga lugeda vähemalt tund aega. Nii on kindel, et sellest on kasu ja aeg leiab väärt kasutust.