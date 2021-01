Eesti keeles ilmus Miriam Toewsi auhinnatud romaan «Kõik mu mured mannetud»

Kuidas on võimalik rääkida niivõrd valusast teemast nagu isa ja õe enesetapp nii, et lugeja pühib kordamööda valu- ja naerupisaraid? Miriam Toewsi autobiograafiliste sugemetega romaan «Kõik mu mured mannetud» paistab silma just selle haruldase kombinatsiooni – traagika ja koomika meisterliku põimimise poolest.

Elf ja Yoli on õed. Elfrieda elu on pealtnäha kadestusväärne − ta on maailmakuulus pianist, elegantne, rikas ja õnnelikus abielus. Yolandi on kahe teismelise lapse ema, rahahädas ja lahutatud. Lapsepõlv mennoniitide külas on muutnud õed lausa raevukalt ühtehoidvaks ja Elfi soov oma elu lõpetada on nende ühine mure. Yoli peab Elfi järjekordse enesetapukatse järel leidma lahenduse, kuidas lagunevat peret koos hoida. Samas seisab ta silmitsi tõsise küsimusega: mida teha lähedase heaks, kes tõesti tahab surra?