Maailm on keeruline süsteem, ükskõik millisest vaatenurgast vaadatuna. Kooslused on loodus, ühiskond ja ka mõttelugu. See kõik moodustab komplekssüsteemi. Selle põhimõte on lihtne – nagu näiteks maailm, on komplekssüsteemi kõik osad omavahel seotud.