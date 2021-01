KATKEND ⟩ «Uskusin, et olen armastatuim armuke ja seega kõige õnnelikum meeste seas»

Vivant Denon, «Ei mingit homset». FOTO: Loomingu Raamatukogu

Dominique-Vivant Denon (1747–1825) oli elukunstnikust õukondlane, diplomaat, joonistaja, kirjamees, Louvre’i muuseumi esimene direktor. Tema kirjandusliku pärandi pärliks on erootiline jutuke «Ei mingit homset», mille keskmes on «nauding, mida ei sega tavakohaste protseduuride aeglus, tülin ja türannia». Autori kaasaegne Honoré de Balzac on öelnud, et see lugu on «abielumeeste ülikool, poissmeestele aga suurepärane viimase sajandi kommete maal».

***

Lugu

Ma armastasin krahvinna de ***’d meeletult; ma olin kahekümneaastane ja sinisilmne; ta pettis mind, ma sain pahaseks, ta hülgas mu. Ma olin sinisilmne, igatsesin teda tagasi; ma olin kahekümneaastane, ta andis andeks: ja et ma olin kahekümneaastane ja ikka sinisilmne, küll petetud, kuid mitte enam hüljatud, uskusin, et olen armastatuim armuke ja seega kõige õnnelikum meeste seas. Krahvinnal oli sõbratar madame de T., kel paistis olevat minu suhtes kavatsusi, kuid nii, et tema väärikus ei satuks ohtu. Nagu peagi näeme, olid madame de T-l kombelised põhimõtted, millest ta pidas kinni suure hoolega.

Ühel päeval, kui suundusin Krahvinna looži teda ootama, kuulsin kõrvalloožist kõnetamist. Kas polnud see taas kombeline madame de T.? «Ohoo, juba kohal!» hõigatakse mulle. «Lööte aega surnuks? Tulge ometi minu juurde.» Ma ei osanud aimatagi, kui romantiliseks ja harukordseks see kohtumine kujuneb. Naiste kujutlusvõime on vilgas ja sel hetkel oli see madame de T-l eriliselt lennukas. «Mul tuleb,» ütleb ta, «teid päästa, muidu saate nõnda üksi olles naerualuseks; kuna te juba siin olete, siis tuleb… Idee on suurepärane. Mulle näib, et jumalik käsi on teid siia juhatanud. Kas teil on ehk täna õhtuks plaane? Need oleksid asjatud, ma hoiatan teid; ei mingeid küsimusi, ei mingit puiklemist… Minge kutsuge mu teenijad. Te olete veetlev.» Ma kummardan sügavalt… Ärgu ma aega viitku; ma teen, nagu kästud. Teener saab korralduse: «Minge selle härra majja ning teatage, et ta ei tule õhtul koju…» Siis sosistatakse teenrile midagi kõrva ja saadetakse ta minema. Ma üritan poetada paar sõna, ooper algab, olgu ma tasa: nüüd kuulatakse, või tehakse nägu, et kuulatakse. Vaevalt on esimene vaatus lõppenud, kui sama teener toob madame de T-le kirjakese, öeldes, et kõik on valmis. Madame naeratab, palub mu käsivart, laskub trepist alla, laseb mul istuda oma tõlda, ja juba olengi linnast väljas, enne kui jõuan välja uurida, mida minuga nüüd ette võetakse.