Sherlock Kondi liitmis- ja lahutamisseiklus on lõbus viis algkoolilapse aritmeetika õppimiseks

Raamatus on Sherlock Kont ja dr Kasson sattunud aritmeetilisse seiklusse. Nad peavad läbi tegema matemaatiliste mõistatuste raja, mis on täis paeluvaid liitmis- ja lahutamistehteid. Lugeja ülesanne on lahendada iga tehe, et nurjata professor Moriroti kurjad kavatsused.