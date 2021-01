Eesti Noortekirjanduse Ühing alustas oma tegevust raamatute loopimisega

Eesti Noortekirjanduse Ühingu juhatuse liikmed on noortekirjanikud Ene Sepp (McLaughlin), Tuuli Tolmov, Lille Roomets, Heli Künnapas ning Tallinna Keskraamatukogu noorteteeninduse peaspetsialist Mirjam Kaun. ENÜ logo on kujundanud Katrin Topkin.

«Kirjanduse säilimise seisukohalt on oluline, et noored jõuaksid lugemiseni, sest nii jätkub meil ka lugevaid täiskasvanuid. Lugemishuvi säilitamiseks on aga noortele vaja eakohast kirjandust,» selgitas ühingu loomise vajadust esinaiseks valitud Ene Sepp.

Noorteromaanide autor Lille Roomets täiendab: «Noortekirjandus täidab tühimiku noorte elus, mis on sinna tekkinud keskeakriisis vaevlevate vanemate kasvatuslike puudujääkide tõttu. Armastusest, elumudelitest, eesmärkide seadmisest,erinevatest peremudelitest ja inimtüüpidest õpivad noored sageli raamatutest, mitte vanematega arutlemise käigus.»

Mirjam Kaun on aastate jooksul noortekirjanduse tutvustamiseks palju tööd ära teinud. Eriolukorra algul hakkas ta näiteks läbi viima regulaarseid kohtumisi sotsiaalmeedias, kus tutvustas noorteraamatuid. «Meie eesmärgiks on toetada noortekirjanduse kirjutamist, avaldamist ja levikud. Toetame noori, õpetajaid, raamatukoguhoidjaid ja teisi huvilisi leidmaks teed kvaliteetnoortekirjanduse juurde ning loodame näidata kui põnev ja mitmekülgne see on.»

«Noortekirjanduse väljaandmine kirjastuste jaoks enamasti väga kasumlik ei ole,» teab mitme noorteraamatu autor ja kirjastaja Heli Künnapas. «Raamatu peamine sihtgrupp ehk noored raamatut ise ei osta, nii et pigem laenatakse neid raamatukogust. Nii valivad kirjastused eriti praegusel ajal pigem selliste raamatute väljaandmise, mida ka koju ostetakse.»

Noortekirjanik Tuuli Tolmov lisab, et ühingu üheks eesmärgiks on noortekirjandusest huvitatud inimeste ühendamine, et tekiks kogukond, kus ka meil endil oleks hea teemasid arutada. «Nii et ühingu tegevus on suunatud nii väljapoole, kui ka liikmeile endile.»

Noortekirjandusele tähelepanu pööramist alustasid noortekirjanikud raamatute loopimisega. Ehk et üheskoos tehti video, milles autorid viskavad oma raamatuid, mille Mirjam Kaun lõpuks kinni püüab ning lugema asub. Video on nähtav ühingu Facebooki lehel.