20 aastat riiulis seisnud lasteraamat pääses vanniveest ja toob pereisale kopsaka kasumi

Lugedes uudiseid selle kohta, et «Harry Potteri» esmaväljaande eest võib oksjonil kena summa teenida, otsustas anonüümseks jäänud pereisa kodus seisva raamatu ära hinnata. Selgus, et aastaid tagasi lastele kingitud raamat on haruldane kollektsionääride maiuspala, 500 esmaväljaande hulka kuuluv kahe tüpograafilise veaga raamat.

«Raamat oli kingitus. Tuleb välja, et see on kõige väärtuslikum kingitus, mis meile on kunagi kingitud,» sõnas mees väljaandele Daily Mail. «Sellel raamatul oleks võinud olla hoopis teistsugune seiklus, sest meie lastele meeldis just vannis raamatuid lugeda. Kui poeg kuulis, et tegu on esmaväljaandega, siis oli ta rõõmus, et seda kunagi vannivette ei pillanud.»