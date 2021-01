Pole üllatav, et poliitik loeb enamasti poliitikast. Book Riot uuris välja, et oma kõnedes ja kirjatöödes on Sanders välja toonud neli lemmikraamatut, mis on tema mõtlemist aastate jooksul enim mõjutanud. Teoste autorid on ameeriklased ja need on paljuski seotud Ameerika majandusega. Kel huvi, võtab lugemiseks!