Universum paisub. Kuidas see meie mõtlemist mõjutab?

Tõnu Viik, «Astronoomialoengud». FOTO: Postimees Kirjastus

Vaba Akadeemia raamatusarja esimese raamatu aluseks on Vabas Akadeemias peetud astronoomialoengud.

«Tänapäeval ei piisa taevakehade kirjeldamiseks enam sellest, kui astronoom istub teleskoobi kõrval, vaatab palja silmaga okulaari ja kirjutab või joonistab üles, mida ta teleskoobis näeb,» selgitab autor. «Taevakehade vaatlemiseks tuleb kasutusele võtta väga keeruline tehnika, kuid ka sellest jääb väheks, sest vaatlusest saame vaid arvude rea. Selleks et aru saada, mida need arvud tähendavad, tuleb sageli appi võtta teoreetiline füüsika. Ja kui tahame teada saada taevakehade või isegi kogu Universumi minevikku või tulevikku, tuleb meil tegelda uuritavate objektide matemaatilise ja füüsikalise modelleerimisega, sest inimese eluiga on kaugelt liiga lühike, et näiteks tähtede evolutsiooni vaatlustega kindlaks teha. Samas võib evolutsioon teinekord liigagi tormiline olla, näiteks supernoovades.»

Kõik see teeb mitteastronoomile tänapäeva astronoomiast arusaamise keeruliseks. «Raamat ongi kirjutatud eesmärgiga, et taevastest protsessidest oleks lihtsam aru saada,» sõnab raamatu tutvustuseks autor Tõnu Viik.

Astronoom Tõnu Viik (snd 1939) on töötanud Tartu Observatooriumis alates 1963. aastast. Ta on lugenud Tartu Ülikoolis teoreetilise astrofüüsika aluste, universumi füüsika ja tähtede füüsika kursusi ning ka matemaatilise füüsika võrrandite kursust.

Vaba Akadeemia raamatusarjas avaldatakse eestikeelseid algupäraseid teadustöid, populariseerivaid käsitlusi, õppekirjandust ja klassikateoste eestindusi, mis on sündinud Vaba Akadeemia tegevusest.

Paisuv universum

1912. aastal tegi Vesto M. Slipher esimesed spektrid «udukogudest» ja leidis, et spektrijooned olid nihutatud punase spektriosa poole. Ta järeldas õigesti, et vaadeldud objektid kaugenevad meist, ja kiiremini kui mis tahes tuntud täht meie Galaktikas. Need suured kaugenemiskiirused olid arusaamatud ja loomulikult püüdsid astronoomid seda mõistatust lahendada. Lõpuks oli Edwin Hubble see, kes tõestas 1925. aastal, et «udukogud» pole midagi muud kui kauged galaktikad. 1929. aastal leidis ta, et peaaegu kõik galaktikad kaugenevad meist selliselt, et nende kiirused on võrdelised nende kaugustega. Tammann võrdleb Universumi paisumist näiteks paisuva rosinatega pärmitaignaga, kus iga rosin kaugeneb teistest ja seda kiiremini, mida kaugemal nad on. Hubble järeldas, et meie Universum paisub nagu seesama tainas ja järelikult oli aeg, mil Universum oli äärmiselt tihe, pööraselt kuum ja väga-väga väike. Niisiis pidi meie Universumil olema algus, mida nüüd tuntakse Suure Paugu nime all. Sündmuse ristiisa on Inglise astronoom Fred Hoyle, kes olevat Suurt Pauku nende sõnadega kirjeldanud 1949. aasta aprilli alguses ilmunud BBC ajakirjas Listener. Nii et eelmisel aastal täitus sel terminil 70 aastat. Selle aja jooksul on Suur Pauk muutunud päris kindlaks faktiks.

Siinkohal on sobiv öelda, et suur osa vaatlustest, mis Universumi paisumist kinnitasid, tehti Naissaare mehe Bernhard Voldemar Schmidti leiutatud optilise süsteemiga varustatud teleskoobiga ehk nagu seda nimetatakse – 48-tollise Schmidtiga.

Mõõdetud punanihked ja vastav kaugenemiskiirus koos galaktikate kauguste määramisega annab meile paisumisajaks 13,772 miljardit aastat (ehk giga-aastat, Gy) võimaliku veaga 59 miljonit aastat. See aeg võib paista pikana, kuid arvamus muutub, kui võtta kätte väga vana kivitükk Gröönimaal ja mõelda, et selle vanus on peaaegu kolmandik Universumi vanusest!

Paisuv Universum mõjutab mitmel viisil meie mõtlemist. Näiteks fakt, et kõik galaktikad kaugenevad meist, paneb arvama, et Suur Pauk toimus siinsamas. See arvamus on vale, sest paisub tegelikult ruum, vedades kõik endaga kaasa, nagu rosinaid pärmitaignas. Seega siis ka galaktikaid. Universumis pole olemas ühtki eelistatud ega absoluutset punkti. Maa pole Universumi tsentris, sest sellist tsentrit polegi olemas. Meie mõtlemine on õigustamatult egotsentriline.