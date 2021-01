Rainer Rahasepp esitleb setokeelset luulekogu

Raineri esikkogu «Päike pesitseb me põues» ilmus 2020. aasta talvel. Juba sügisel sai kaante vahele teine kogu «Rõõmu kandes». Mõlemad raamatud on pälvinud lugejate poolehoiu. Senised raamatud on põhiliselt kirjakeelsed, sisaldades küll ka murdeluulet. Seekord otsustas seto juurtega Rainer kokku panna tervenisti murdekeelse kogu. Kirjutades valis ta lihtsamaid sõnu, et luuletusi oleks hõlbus lugeda ka neil, kes seto keelt kõnelda ei oska.