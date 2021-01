Ilmunud on uus raamatusari «Vaba Akadeemia Raamatukogu»

Teoloog Alar Laats tõdeb, et sarja avaraamatuks on Tõnu Viigi «Astronoomialoengud» üks sobivamaid. «Mina puutusin astronoomist autori aimetegevusega esmakordselt kokku koolipoisina, kui 1968. aastal ajakirjast Horisont lugesin ülipõnevaid artikleid plahvatavatest galaktikatest ja infrapunasest astronoomiast,» ütleb ta.

Tegelikult algas Tõnu Viigi tegevus aimekirjanikuna juba varemgi. Nõnda on ta nüüdseks juba tublisti üle poole sajandi oma sügavaid ja sealjuures avaraid teadmisi teadusloo, astronoomia, astrofüüsika, aga ka laiemalt looduse mõistmise vallas jaganud asjahuvilistele lugejatele-kuulajatele-vaatajatele. «Kuna Tõnu Viigi loengud Academia Artium Liberaliumis jätkuvad, siis on põhjust arvata, et käesolev raamat ei jää viimaseks,» avaldab Laats lootust ka järjele.