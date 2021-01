Eksperdi 4 soovitust, kuidas organisatsioonikultuuri paremaks muuta

Organisatsioonikultuur ei ole ainult ühisürituste kvaliteet. Vastupidi – see sisaldab palju väikseid ja tihtipeale nähtamatuid elemente. Füüsilist töökeskkonda saab paremaks ja inimsõbralikumaks muuta näiteks laudade asetuse muutmisega ja valgustuse parandamisega. Telli kontorisse reedeti näiteks puuvilju, pane tualettruumidesse kätekreemid, luba kontorisse koeri tuua, too veekannud ja sidrunid maitsevee valmistamiseks, paku inimestele sünnipäeva puhul lühendatud tööpäeva võimalust, muuda kontor hubasemaks toataimede ja vaipadega jne.

Juhtimiskultuuri arendamise võimalusi on lõputult. Need on värbamiseksperdi hinnangul esmased, mida pea igas ettevõttes kohe teha saab. Mida spetsiifilisem on firma tegevusvaldkond, seda rohkem tuleb süüvida töötajate vajadustesse, soovidesse ja võimalustesse, et töökultuuri üha paremaks muuta.