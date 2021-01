Miks on usk meile nii oluline?

Igiammustest aegadest on jumalasulased püüdlikule inimkonnale südamele pannud, et nad kinnitaksid oma usku sellele või teisele dogmale või kreedole, suutmata inimestele selgitada, kuidas usku luua. Nad ei ole osanud sõnastada, et «usk on vaimne seisund, mille võib esile kutsuda autosugestiooniga».