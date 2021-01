Synne Valtri: see raamat on minu intro

Raamatu kirjutamine oli Synne Valtrile üks olulisematest elu eesmärkidest, mis nüüdseks on realiseerunud. See oli võimalus endast jälg jätta ja vaadata tagasi oma kujunemisloole nii naise kui artistina.

Millest võib raamatust õigupoolest lugeda, on see pihtimus ja täis seni avaldamata saladusi? Või on see pigem mõtisklusi täis pikitud mälestusteraamat?

Raamatust «Naine 2. Läbi tule ja vee» leiab nii minu rännakuid minevikku kui ka minu filosoofilisi tõekspidamisi ja maailmavaateid. Julgen öelda, et antud raamat on minu, Synne, tutvustus või intro, kes ma olen ja milline on minu mõttemaailm täna.

Loodetavasti minu arvamused ja tõekspidamised ajas muutuvad, sest seisma ei soovi meist keegi vast kogemuste ammutamises jääda. Raamat on pigem motiveeriva eesmärgiga, eelkõige minu enda jaoks, kui minu elulooraamatuna mõeldud.

Kas te olite juba varem midagi sahtlisse kirjutanud või «aitas» koroonakriis kaasa, et selle tüki ette võtsite?

Olen aastast 2010 pidanud päevikut, mis puudutab vaid minu muusiku elu. Raamat, mis hetkel on veidi unarusse jäänud, on umbkaudu 400 A4 lehte paks ja täis minu esimeste kontsertide pileteid, plakateid ning minu emotsioone sinna juurde. Just sellele päevikule toetusin ma veidi, kui jutustasin minevikust, läbielatust lavadel ja lava taga.

Synne Valtri Band esinemas. FOTO: Remo Tõnismäe

Kas raamat on sisult sarnane Marju Karini teosega või on see hoopis teise näoga teos?

Kahe erineva persooni, kahe erinevat elu elava naise teosed ei saa kuidagi sisult sarnased olla, kui siis struktuurilt – minevik, olevik, eesmärgid, arvamus.

Milline osa raamatust on teie enda lemmik ja millest kirjutamist nautisite kõige rohkem?

Pean tõdema, et raamatu kirjutamine meeldis mulle kordades rohkem, kui ma algselt seda arvanud olin. Nautisin iga lehekülje ja iga peatüki läbielamist ja trükkimist.

Millised teemad olid teie jaoks rasked?

Raskemad teemad jäägu tulevikuteostesse.

Kas see tähendab, et teil on juba uue raamatu mõte plaanis?

Ei, hetkel küll mitte.

Kas oli midagi sellist, millest otsustasite raamatus mitte kirjutada?

Jah, loomulikult. Arvan, et kogu oma elu paberile kanda on mul hetkel veel vara ja kas üldse vajalikki.

Milliseid raamatuid teile endale meeldib lugeda?

Loen reeglina elulugusid. Mulle meeldib lugeda teiste inimeste mõttemaailma väljendusi.