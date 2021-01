Gert Kooviti aasta esimene raamat: kuidas alustavad edukad inimesed oma päeva?

Kella 5 klubi tutvustab lugejale, kuidas suured geeniused, ärihiiglased ja maailma kõige targemad inimesed alustavad oma päeva, et jõuda kõigi nende hämmastavate saavutusteni. Seda mudelit saab kohe kasutama hakata ja see viib selleni, et tunned ennast inspireerituna, keskendunult ja sihikindlalt, võttes viimast igast oma elupäevast. Raamatust leiab samm-sammulise meetodi, millega koidutunde parimal moel ära kasutada, et jääks aega nii trenni, sihtide seadmise kui ka enesearengu jaoks.

Edukate inimeste hommikurutiin

Koovit räägib, et see on vabas vormis kirjutatud raamat enese arendamiseks. «Tavapärane sarnane raamat oleks tavaliselt kirjutatud kui käsiraamat, mis on kuiv ja raske/ igav lugeda. «Kella 5 klubi» on novell - kerge lugeda ja ääretult motiveeriv,» muljetab ta.

Robin Sharma on rahvusvaheliselt tunnustatud juhioskuste ekspert. Tema klientide hulka kuuluvad edukad ärimehed ja sportlased. Raamat räägib hommikurutiinist, mida Sharma oma klientidele soovitab ja väidab, et see on tema ja tema klientide edu saladuseks. Seda raamatut soovitas Koovitile Hannes Tamjärv.

«Mind paeluvad nii enesearengu raamatud kui ka ajaviitekirjandus. Kunagi ei ole hilja õppida midagi uut ja teisalt - meie vaim vajab ka meelelahutust,» ütleb Koovit.

Kui ta leiab mõne huvitava raamatu, leiab ta selle jaoks alati aega. Tema sõnul on oluline hoida vaim värske ja olla uudishimulik.