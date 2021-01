Kai Oja aasta esimene raamat: oma mõtetega loome enda elu

Kai tõdeb, et on ammu tahtnud seda raamatut korralikult otsast lõpuni lugeda ja loeb seda praegu iga nädal ühe korra, sest see raamat õpetab meid mõtlema. «See raamat räägibki sellest, kui võimas on inimmõistus ja kuidas oma mõtetega loome oma elu, mõtted on tegelikult energia ja energia jäävuse muutmise seaduse järgi peab muunduma millekski, energia ei teki ega kao. Nii on ka meie mõtetega, see, millest me mõtleme, seda me tegelikult oma füüsilisse maailma loome,» kinnitab ta.