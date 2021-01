Julge eestlase lugu, mis läheb väga hinge

Ah, et selline on Katrin Pautsi Muhumaa. Kui viimasena Minu-sarjast loetud «Minu Pariis» oli hästi positiivse suhtumisega, siis «Minu Muhumaa» on selle täielik vastand. Juttu on sellest, milline oli Muhu kunagi ja milline on praegu, mis on muutunud ja mis mitte. Katrini Muhumaale jõudmise lugu oli huvitav, aga väga-väga nukker. Imetlen naise julgust see paberile panna, arvestades, mis on eestlase lemmiktoit. Koolikiusamise osa läks väga hinge. Kogu see lugu tekitas igatahes veel suurema tahtmise «Minu Praha» veel enne aasta lõppu kätte võtta, et Katrini elukäigust edasi lugeda.