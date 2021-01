Mõnus lugemine, mis hoiab pinget ja võib positiivselt üllatada

Gilead/Kanada. Kolm naist jutustavad oma lugu, sündmustest, mis aitasid kaasa ühe ühiskonna lagunemisele. Daisy on neiu Kanadas, kes on Gileadist õppinud koolis ja kuulnud kogu elu meediast. Agnes on noor neiu ühes lugupeetud Gileadi perekonnas, kes on peagi jõudmas kosimisikka. Tädi Lydia on olnud Gileadi asutamise juures ning aidanud seda vormida selliseks nagu see on täna.

Margaret Atwood, «Testamendid». FOTO: Raamat

Kuna «Teenijanna lugu» jäi minu jaoks teiste düstoopiate varju ja tugevaid tundeid ei tekitanud, siis ei osanud ma järjest midagi oodata ega arvata. Üllatusin positiivselt. Eriti meeldis mulle raamatu mitu vaatenurka, mis näitasid, kuidas eri positsioonil naised olukorda tajusid. Otsisin kogu aeg vihjeid, kuidas jutustajad omavahel seotud võiksid olla. Kui «Teenijanna lugu» jättis mulje, nagu Gilead oleks terve maailm, siis siit selgus, et kogu muu maailm on ka ikka olemas.

Kõige rohkem meeldis mulle tädi Lydia elukogenud vaatenurk. Ühest küljest oli tal teistest rohkem võimu, aga teisest küljest oli naine veelgi rohkem piiratud. Tema meenutused näitavad, kuidas ja miks Gilead üldse sündis. Teised kaks peategelast on alles teismelised ja annavad raamatule tüüpilise noortele suunatud düstoopiaromaani maigu. Just nemad on võtmeks ühiskonna murendamisel, selle huku kiirendamisel. Imetlesin Atwoodi annet loo vestmisel. Kuigi see kulges üsna aimatavas suunas, oli see tulvil põnevust: vahelejäämise hirm, pisikesed detailid Gileadi toimimisest, šokeeriv algus, kontrast Kanadaga. Küll ei jäänud ma kuidagi rahule teose totralt lihtsavõitu lõpuga. Nii lolli moodi nüüd küll vedada ei saa.

Margaret Atwood on 1939. aastal sündinud Kanada kirjanik. 12. eluaastani käis ta koolis ainult osaliselt, kuna kasvas entomoloogist isa töö tõttu üles metsades. Temast sai kirjanik 16-aastaselt, kui jalgpalliväljakut ületades sündis ta peas luuletus. Naine on avaldanud raamatuid väga paljudes žanrides ja pälvinud hulgaliselt auhindu. Fännid on kaua oodanud, et «Teenijanna lugu» saaks järje. Üks põhjus, miks see varem ei sündinud, on, et Atwood ei suutnud Offredi vaatepunktist edasi kirjutada. «Teenijanna lugu» on kirjutatud, et vastata küsimusele, milline näeks välja totalitaarne režiim USA-s. 1984. aastal, kui naine seda kirjutas, oli neid, kes arvasid, et naistelt tuleks 70-tel saadud õigused ära võtta. Hiljem ei tundunud teema enam relevantne, mis on teine põhjus, miks järge ei ilmunud. Ühiskond liikus Gileadist aina kaugemale, kuni tegi kannapöörde. Atwoodil tekkis idee kirjutada järjes edasi Gileadi lugu, kuidas süsteem kokku kukub. Ta hakkas raamatu kallal töötama veidi enne «Teenijanna loo» teleseriaali algust ning hoidis selle kirjutajatega tihedat kontakti, et looliinid sassi ei läheks.