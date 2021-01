Kaido Leesmanni aasta esimene raamat: tennisisti lugu, mis näitab, kuidas leida endas jõudu

See on hoogne ja haarav lugu geniaalsest tennisevirtuoosist, kaheksateistkümne suure slämmi võitjast, kes kõigest hoolimata on alati jäänud iseendaks. Ühe vähese ajakirjanikuna tunneb raamatu autor Federeri ning teda ümbritsevat väga lähedalt ‒ ta on aastaid Federeriga kaasa reisinud, näinud oma silmaga, kuidas Federer 2016. aastal ootamatult hooaja katkestas ja kuidas ta pärast kriisi taas tippu tõusis. Stauffer kirjeldab põhjalikult, millised inimesed, treenerid ja meetodid on Federeri uskumatule karjäärile kaasa aidanud ja miks jääb tema mõju tennisemaailmale kestma ka pärast tema aktiivse karjääri lõppu.

René Stauffer, «Roger Federer». FOTO: Raamat

Roger Federeri comeback

«Raamat rääkis Roger Federeri suurest comeback'ist 2017 Australian Openil suurde tennisesse. Täiesti uskumatu lugu. Tahtsin õppida tema mõtlemisest ja suhtumisest ning saada inspiratsiooni. Hea oli aastat alustada suure pauguga,» muljetab Leesmann.

Ta kinnitab, et see raamat on väga huvitav igale treenerile ja sportlasele ning kirjeldab, kuidas mentaalselt mitte murduda, kuidas leida endas jõudu tennisisti jaoks kõrges vanuses. «Siit saavad paralleele tõmmata kõik. Kunagi ei ole liiga hilja, oma ettevõtmistesse peab uskuma,» tõdeb ta.

Elulugudest on palju õppida

Leesmannile meeldib lugeda inimeste elulugusid, sest sealt on palju õppida. «Samuti meeldib mulle lugeda erinevate inimeste võitlustest ja kannatustest, nendest, kes ei anna alla,» räägib ta ja lisab, et sellised raamatud aitavad hoida ka oma vaimu tugeva ja tänulikuna. Alati ei pea olema suur juht ja kangelane, et midagi suurt korda saata. Kõigilt on võimalik õppida.

Plaanis on Leesmannil lugeda sel aastal läbi 30-40 raamatut ning loeb ta palju just reisidel. «Seega sõltub, palju sel aastal reisida saab,» selgitab ta.