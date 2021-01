Mai-Liis Kivistiku aasta esimene raamat: autoriks arst, kes ühendab loodusravi tervisliku elustiiliga

Raamatuid valib ta sisetunde järgi

Mai-Liis sõnab, et tal on kodus terve seina suurune raamaturiiul ja uut teost valides astub ta sinna ette ning tunnetab, mis hetkel kutsub. «Siiani ei ole see viis mind alt vedanud,» kinnitab ta. «Raamatuid ostan ma enamasti Eestis soodukate ajal või Amazonist, kui kohe midagi vaja on. Siiski tänu sellele, et valin riiulist tunnetuse järgi, on ka need «kohe vaja» raamatud tihti seisnud ja oodanud oma aega.»

Mai-Liis ütleb, et tema silmad enamasti otsivad kõiki neid raamatuid, mis on terviklikku inimest puudutavad. Esimesena loetud raamat on kokku pandud Saksa arsti poolt, kes kasutab oma igapäevases töös loodusravi meetmeid. Sellist kombinatsiooni ei näe just tihti, sest arstid sageli alahindavad loodusravi tõhusaid külgi ja jätavad need teemad raviplaanist välja. Raamatus võetakse aga luubi alla nii toitumine, liikumine kui ka ravimtaimed.

«Põnev seik oli näiteks see, kui ta võrdles Hiina ravimtaimi Euroopa omadega ning nende mõju inimesele. Nimelt viskas ta õhku mõtte, et Hiina ravimtaimed ei pruugi meile üldse sobida, sest eurooplase ainevahetus on geneetiliselt veidi teisiti arenenud,» toob ta välja.

Raamatutemaatikad jagunevad etappidesse

Mai-Liis üritab iga päev lugemiseks leida vähemalt 30 minutit. Ta peab oluliseks mõtet: kui loed 10 raamatut, on sul ühiskonna arvamus, kui loed 100 raamatut, on sul enda arvamus.

«Nii nagu elu jaguneb etappidesse, jagunevad ka erinevad raamatute temaatikad minu jaoks etappidesse, mida ise hetkel kõige enam kasvamiseks vajan. Alustasin enesearengu rajal kõndimist 2013. aastal ja sinna etappi jäävad igasugused eduteemalised teosed, näiteks Robert Kiyosaki «Rikas isa, vaene isa», Stephen R. Covey «Väga efektiivse inimese 7 harjumust», Napoleon Hill «Mõtlemist muutes rikkaks» jne.

2015. aastal liikus ta edasi emotsioonidejuhtimise, kehakeele lugemise ning coaching’u teemavaliku peale, näiteks Stephen Rollnick «Motivational Interviewing in Health Care: Helping Patients Change Behavior», Robin Sharma «Juht ilma tiitlita», Joseph Murphy «The Power of Your Subconscious Mind» jne.

2017. aastal keskendus ta peamiselt erinevatele vaimsetele temaatikatele, näiteks Brene Brown «The Gifts of Imperfection», Inna Seagal «The Secret of Life Wellness: The Essential Guide to Life's Big Questions», Wayne W. Dyer «Change Your Thoughts - Change Your Life: Living the Wisdom of the Tao» jne.

Alates 2019. aastast on tema peamine lugemisvalik olnud seotud taimede, holistilise lähenemisega inimesele või joogamaailmaga, näiteks Valdur Mikita «Kukeseene kuulamise kunst. Läänemeresoome elutunnet otsimas», Amos M. Clifford «Metsakümblus, ehk, Shinrin-yoku. Looduse tervendav mõju», Mukunda Stiles «Structural Yoga Therapy: Adapting to the Individual» jne.

Sel aastal on Mai-Liisil plaanis lugeda 15 raamatut ning ta kasutab enda jälgimiseks ka Goodreads äppi, kuhu paneb ritta kõik loetud teosed ja saab kiiresti ülevaate, kui on aasta eesmärgist maha jäänud, et tempot tõsta.

Mai-Liisi kolm lemmikraamatut: