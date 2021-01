Ellujäämislugu meestest, kel tuli 72 päeva Andides päästmist oodata

Nando Parrado, «Ime Andides». FOTO: Kirjastus Tänapäev

Kindlasti teavad paljud 1972. aastal toimunud lennuõnnetust, kus üks ragbimeeskond (üle 40 inimese) kukkus Andidesse, maailma kõige pikimasse mäestikku lõksu. Imekombel elasid pooled õnnetuse üle, kuid see oli alles katsumuste algus. «Ime Andides» on selle lennuõnnetuse lugu, kuid läbi ühe ellujääja vahetu kogemuse. Erinevalt raamatust «Alive» on see sügavalt isiklik lugu Nando Parrado kogemusest.

Ma jagaks selle raamatu teemade poolest kolmeks. Ühest küljest tutvustab Parrado ragbimeeskonda, kõiki neid inimesi (enda kalleid sõpru), kellega ta koos üle andide lendas. Ta kirjeldab oma lapsepõlve ning õnnetusele eelnenud tausta, mis aitasid lugejana loosse sisse elada.

Teisest küljest kirjeldab ta detailselt õnnetust, sellele järgnevaid päevi ja nädalaid. Seda meeletut külma, janu, nälga, lootust et nad päästetakse. Ta räägib ausalt ja ilustamata enda hirmudest ja nähtud surmadest, üritamata jätta endast kangelase muljet. Pigem tundus vastupidi, et see oli väga inimlikult kirjutatud, vaatamata sellele, et Parrado oli mitmes mõttes Andide loo kangelane.