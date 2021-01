AVALDA ARVAMUST ⟩ Kert Kingo peab «Berti päevikute» sarja raamatut 5. klassi lastele sobimatuks

«Selline on tänapäeva kohustuslik kirjandus viiendas klassis,» kirjutab Kingo. «Mäletate lasteaialaste (4-5 aastaste) seksuaalkasvatuse «unnutamise» ehk eneserahuldamise osa? Lastele maast-madalast puhtalt seksi teema (mitte armastus, perekond, laste saamine jms) peale surumine on saanud kindlaks suunaks «üllaste» euroväärtuste kinnistamise teel.»

Kingo jagatud piltidel on lõigud raamatust, kus Bert pihib, et mõtleb tihti seksist ja ta sõber kogub kondoome.

Kuigi Kert Kingo kirjutab, et raamat on lastele kohustuslik, ei ole Eestis riiklikult kohustuslikku kirjandust. Raamatute valiku aluseks on õppekava. Riiklikus programmis on õpetajale soovituslik nimekiri raamatutest, kuid lõpliku valiku teeb õpetaja, kes vaatab, mis on üldse kättesaadav. Kingo ei ole maininud, millisest koolist on tema postituses juttu.