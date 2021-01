Ööülikool hakkab välja andma oma raamatusarja

Ööülikoolist on saanud omamoodi vaimne allhoovus eesti kultuuriruumis. Lõpuks on võimalik kogunenud varamu ka kaante vahele saada. Esimese köite teeb eriliseks Tõnu Õnnepalu ja Jaan Kaplinski kirjavahetus «Kahekõne üle jõe», mis on valminud spetsiaalselt selle raamatu jaoks – kahe klassiku soe ja isiklik, üksteise vaimuilma ja hetkeolu vaatlev tekst. Ja seda Kaplinski 80. sünnipäeva künnisel.