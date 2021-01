Lauri Hermanni aasta esimene raamat: lugu ühest karismaatilisemast jalgpallitreenerist läbi aegade

«Tänud, Aet, et võtsid Kloppi raamatu tõlkida!» tänab ta tõlkija Aet Suvarit, kes tõlkis raamatu eesti keelde. Jürgen Kloppi peetakse üheks kõige karismaatilisemaks ja edukamaks jalgpallitreeneriks läbi aegade, kelle kirglik käitumine väljakuservas kütkestab nii fänne kui ka meediat. Ta on vahetu, ligipääsetav ja lõbus, ent samas armutu ja äärmiselt sihikindel – tema eesmärk on teha mängijatest võitjad ja nii sportlase kui ka juhina iseloomustab teda suhtumine «kõik või mitte midagi». Inglismaa ühel nõudlikumal, Liverpool FC peatreeneri ametikohal on Klopp kunagise suure klubi taas peadpööritavatesse kõrgustesse tõstnud.

See raamat on saanud palju reklaami. Hermann kinnitab, et oma silm on siiski kuningas. «Promo on igatahes isutanud kõvasti ning põnevaid fakte ning taustalugusid saab sealt teada igal juhul. Muidugi on liigutav lugeda Kloppi Liverpooli muinasjuttu, kuid minu jaoks veel huvipakkuvam on sellele eelnev periood, näiteks Dortmundi aastad ja tuline vastasseis Saksamaa hiiu Müncheni Bayerniga. Eks kõik see ole sillutanud ka tema teed tänaste imepäraste saavutusteni Liverpooli peatreenerina. Kloppist on saanud üks ja ainus, kõige-kõigem ja kõige vägevam oma alal. Mis on ikkagi edu saladus? Äkki just sellest raamatust leiab valemi,» räägib ta.