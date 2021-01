Sügisel ilmub soome keeles Jaan Kaplinski valikkogu kuue aastakümne jooksul kirjutatud luulest

Kaplinski esimene soome keeles ilmunud teos oli esseekogu «Olemisen avara hiljaisuus» (Otava, 1982, eesti keeles «Olemise avar vaikus»). Kaplinski luuletused on ilmunud Katja Meriluoto tõlkes kogus «Rukous, mantra, runo» (Nihil Interit, 1996, eesti keeles «Palve mantra, luuletus») ja Arto Lappi tõlkes kogus «Olen kevät Tartossa» (Sanasato 2010, eesti keeles «Olen kevad Tartus»). Kokku on Kaplinskil soome keeles ilmunud 11 teost ja tema loomingut on avaldatud mitmes antaloogias. Enamik pärast 1982. aastat ilmunud Kaplinski luuletustest on siiski seni tõlkimata ja tervikpilt Kaplinskist kui luuletajast Soomes puudub.