MÕTTE JÕUD ⟩ Kuidas pessimistlikus Eestis enda ümber head energiat luua?

«Positiivsed ja negatiivsed mõtted ei saa olla teadvuses korraga avalduvad. Ühed peavad olema enamuses. Hoolitse selle eest, et positiivsed emotsioonid sinu mõtetes domineeriksid. Kui mõtled positiivselt, tunned ennast hästi, kui aga negatiivselt, siis muremõtted ning enesehaletsus üha süvenevad. Tunned end halvasti. Tõmbad alati ligi energiat, millega oled harmoonias. Külgetõmbeseadus on üks universumi seadustest, mis toimib, kas usume seda või mitte,» kinnitab ta.

Probleem laheneb, kui keskendud lahenduste otsimisele

Heike sõnab, et elu pole alati lill, ikka tuleb ette probleeme, mida lahendada ja see on loomulik. Küsimus on selles, kuidas me neile väljakutsetele reageerime. Ükskõik kui keerulises olukorras olla, on meil alati valik. Valik keskenduda lahenduste otsimisele või mõelda probleeme juurde. Ärevus kasvab, kui keskendud probleemile. «Oled ehk märganud sümptomeid, kus muretsedes hakkab keha värisema, süda läheb pahaks, peopesad higistavad jne. Kui selline olukord peaks tekkima, soovitan oma tähelepanu tuua probleemselt olukorralt asjadele, inimestele, mille eest sa oled tänulik. Keskendu positiivsele,» soovitab ta.

Heike selgitab, mis eristab inimesi loomadest, kel samuti on viis meelt (nägemine, kuulmine, maitsmine, haistmine, kompimine) – see on mõistus, meile on antud imeline võime mõelda. Võimalus suunata oma mõtteid. Hakka seda kasutama, mõeldes sellele, mis on hästi. Ole tänulik ja tea, et sinu jaoks murettekitav olukord laheneb, kui keskendud lahenduste otsimisele.

Praktiseeri tänulikkust

Heike Pettinen, «Tänulikkus. Sinu õnne võti». FOTO: Raamat

Heike proovis iga päev praktiseerida tänulikkust ning tulemused olid rõõmsalt üllatavad. Ta mõistis, kui palju mõjutab ümbritseva tajumist enda valitud mõttesuund. Näiteks toob ta katse, mida nimetab «käik poodi».

«Otsustasin, et kahel päeval järjest lähen hommikul poodi: ühel hommikul võimendan alates ärkamisest negatiivseid mõtteid ja teisel positiivseid,» selgitab ta katset.

Esimesel katse läbiviimise päeva hommikul hakkas ta kohe ärgates võimendama negatiivseid esilekerkivaid mõtteid. Üks mõte viis teiseni ja peatselt rullus ta ees lahti terve kaskaad negatiivsust, ta muutus järjest tusasemaks. Teekond poodi kohvikoore järgi kulges samas võtmes. Tundus, et vastu jalutasid vaid mornide nägudega kaaslinlased. Poes ründas teda ostukorviga vanem proua. Kui ta jõudis kassasse, selgus, et ta oli rahakoti koju unustanud. Justkui tilluke ettevõtmine, aga selline negatiivsuse laeng! «Kui oleksin ette võtnud mingi suurema ülesande, siis oleks negatiivse eelhäälestuse puhul ebameeldiv kogemus arvatavasti olnud veelgi suurem,» tõdeb ta.

Katse teist hommikut alustas ta vastupidiselt. Heike tunnetas armastust iseenda ja kogu ümbritseva maailma vastu. Ta oli veendunud, et algav päev kujuneb suurepäraseks. Mida ta ka ette ei võtaks, saab see olema edukas. Teel poodi sagisidki talle vastu vaid muhedad ja sõbralikult naeratavad pärnakad. Kassas oleva neiu heasoovlik teenindus muutis poeskäigu aga eriti nauditavaks. «Oli see juhus? Kindlasti mitte! Juhuseks tavatseme nimetada olukordi, kus tulemuse põhjustanud tegurid pole meile arusaadavad, nähtavad, kuid need tegurid on alati olemas. Meis endis,» kinnitab ta. «Oluline on meeles pidada, et meil on alati võimalus valida, mida mõtleme. Mõeldes positiivsed mõtted, lood head energiat enda ümber.»