Politoloogide selgitus, miks on halb käitumine peaaegu alati hea poliitika

Millal saab juhist diktaator ja miks? Autorid väidavad, et vahet pole, kas tegu on autokraatia või demokraatiaga – juhid teevad ükskõik mida, et ainult võimul püsida. Kui just tingimata ei pea, ei ole neil sooja ega külma ei väärtustest ega põhimõtetest, rahvuslikest huvidest ega valijate vajadustest. Demokraatia olevat lihtsalt üks ilus fiktsioon, mille ainus vahe autokraatiaga seisneb selles, et neid, kelle najal võimul püsida ja keda määrida, on natuke rohkem.

Alastair Smith, Bruce Bueno de Mesquita, «Diktaatori käsiraamat». FOTO: Postimees Kirjastus

Harri Tiido, ajakirjaniku ja endise diplomaadi sõnul on see sarjas «Postimehe raamat» ilmuv teos ajapikku nii mõnegi väljakujunenud politoloogilise põhimõtte pea peale pööranud. «Tahtmatult tekib seos Machiavelli «Valitsejaga», kuid palju laiemalt ja sügavamalt. Autorite aastakümneid kestnud juhtimisuuringute tulemust on laiendatud ka ärijuhtimisele, elik lugejaskond on laiem kui poliitikahuvilised. Poliitikamaastikul tasubki ringi vaadata mõttetera alusel: «Võimul püsida on lihtsam, kui toetajate koalitsioon on väike ja kõik liikmed teavad, et võimalikke asendusliikmeid on palju.»»

Raamatu kaasautor, Bruce Bueno de Mesquita, on ajakirja Foreign Policy hinnangul üks tänapäeva sajast tippmõtlejast. Politoloog, New Yorgi ülikooli professor ja endine Stanfordi ülikooli Hooveri instituudi vanemteadur on nõustanud USA valitsust ja erinevaid korporatsioone tulevikuprognooside, nõupidamiste ja rahvusliku julgeoleku alal. Tema sulest või kaasautorlusega on ilmunud 17 raamatut ja arvukaid artikleid.