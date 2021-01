Zen-budismi õpetaja soovitab kirjutada õhtuti tänusõnu

«Selle asemel, et eneseteadlikkuseta emotsiooni kütkesse sattuda, küsite ja tunnetate, mis see on. Osavamaks saades mõistate, et negatiivne emotsioon pole vääramatu tegelikkus. See ilmub ja kaob teie teadvusest ja teie tahtest sõltumatult,» ütleb Snim.

«Siinjuures on oluline mitte siduda end selliste sõnadega nagu «viha», «vihkamine» ja «armukadedus», vaid pigem tunnetada nende siltide taga olevat ehedat energiat. Ehkki vähehaaval, teiseneb see energia pidevalt, samas kui silt jääb muutumatuks. Koorides sildi maha ja saades ühenduse puhta energiaga, mõistate varsti, et negatiivne emotsioon on ajutine, muutudes ilma, et teie selleks vaeva näeksite. Nagu peegel näitab kujutist hinnangut andmata ja peegeldatava isikut määramata, peegeldage ka teie negatiivset emotsiooni – ütleme näiteks viha – ja vaadake seda ükskõikselt kõrvalt,» soovitab ta.

Detsembris ka eesti keeles ilmunud raamat on kaheksa peatükki, teemaks sellised elu koostisosad nagu armastus, sõprus, töö, unistused... Iga osa alguses on essee, millele järgneb rida lühikesi sõnumeid – nõuandeid ja tarkusi, mis aitavad meil meelerahu säilitada või saavutada. Need on esitatud vägagi soojal ja kõnetaval viisil, et saaksime nende üle mõtiskleda ja need meelde jätta. Nii saab neid kasutada meeleheite või ärevuse hetkedel, teades, et me pole üksinda.

«Kui te tõsimeeli teistest hoolite ja otsite teid, kuidas aidata teiste õnnestumisele kaasa, pole teil vaja otsida võimalusi, kuidas oma tuju tõsta. Isetu ja sõbralik tegu tõstab teie tuju ja enesehinnangut,» kirjutab Sumin.

«Kui tahate rahulikumalt magada, mõelge pead padjale pannes inimestele, kellele olete tänulik või aegadele, kui saite teisi aidata ja tundsite ennast hästi. See soojendab südant, andes teile rahulikuma une,» lisab ta.