Joonas Sildre «Kahe heli vahel» ilmus saksa keeles

Berliinis ja Dresdenis tegutseva kirjastuse Voland & Quist väljaandel ilmunud raamatu «Zwischen Zwei Tönen. Aus dem Leben des Arvo Pärt» on saksa keelde tõlkinud Maximilian Murmann.

«Asjaolu, et Arvo Pärdi koomiksivormis kujunemislugu ilmus eesti keele järel järgmisena saksa keeles, on omamoodi sümboolne. Teose tegevustik lõpeb hetkel, mil Pärtide pere emigreerub läände, jäädes seejärel kolmekümneks aastaks elama just Saksamaale Berliini,» ütles saksa tõlke toimetaja Nele Meikar.