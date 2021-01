Illimar Pilt isaks olemisest: aus tasub olla nii enda kui lapse vastu

Pildi teekond isaks kasvamisel on olnud väga värvikas. Ta tõdeb, et kõige olulisem asi, mida ta sellel teekonnal õppinud on, on tasakaal. «Selle tasakaalu õppimine kestab kogu isaduse teekonna ja ilmselt jätkub vanaisaduse teekonnal. Lapsed kombivad pidevalt piire, see ongi nende arengu osa. Oluline on vaadata, kuidas neid piire kehtestada. Olles liiga karm, tõmbad lapse lukku. Olles liiga leebe, viskad ta ellu teadmisega, et pingutama ei pea üldse ning kõik on siin lubatud. Sama asi on lapsele ruumi andmisega. Liiga palju lapse tegemistesse ennast lülitades, võtad ära lapse iseseisva arengu. Liiga vähe lapsega tegeledes ei ole sind jälle talle olemas. Nii, et tasakaal on oluline,» on ta kindel.