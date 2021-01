Eduard Vilde muuseum muutub paariks kuuks hoopis Linda Vilde muuseumiks

Kunstnik Liina Siib on rohkem kui aasta kestnud ettevalmistuste tulemusena toonud näitusele mitmeid ootamatuid teemasid, näiteks noore Linda Jürmanni unistused.

«Linda Vilde oli oma aja kommete ja traditsioonide taustal uuendusmeelne inimene,» sõnas Liina Siib. «Ta huvitus poliitikast ja filosoofiast, võitles naiste õiguste eest, oskas iseõppijana mitut võõrkeelt, töötas tõlkija ja ajakirjanikuna Eestis, Soomes ja USAs ning oli kahel korral valitud Tallinna Linnavolikokku. Oli ka Eduard Vilde nn ärijuht ja tema 33-osalise «Kogutud teoste» tegelik toimetaja. Linda Vilde isiksus ja roll on jäänud teenimatult tähelepanuta ja loodame näitusega seda tühikut täita.»

Näitus on jaotatud teemakapsliteks, kus on vaatluse all Linda kohtumine Eduard Vildega, nende vabaabielu ning pikk suhe, Linda poliitiliste vaadete kujunemine ja osalemine poliitilises elus, roll kultuskirjaniku abikaasana ning hiljem mälestuste hoidjana. Lisaks ajastufotodele ja dokumentidele ilmub näituse raames ajaleht «Mis nüüd?», teemaks Linda Jürmanni ajakirjanikutegevus. Vaadata saab dokumentaalkaadritel rajanevat lühivideot Linda Vildest tema elu viimasel kümnendil.