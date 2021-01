REIS ÜMBER MAAILMA, III OSA ⟩ «Üksinda reisivad naised peaksid olema ettevaatlikud. Esineda võib nii käperdamist, jõllitamist kui ka muid lähenemiskatseid»

Mereäärsel tänaval patseerides astusin sisse värvikirevate siltidega varustatud reisibüroosse. Lennukipiletite asemel huvitas mind hoopis siseriiklik päevaekskursioon. Ütlesin kirjutuslaua taga istuvale korralikku inglise keelt kõnelevale omanik-autojuht-kliendi- teenindajale konkreetselt: «Ainuke päev ekskursiooniks on homme. Ülehomme pärastlõunal lendan tagasi Balile. Kuhu mind viiksid? Mida näitaksid? Start ja lõpp minu hotellist. Palju maksma läheb?» Tüüp kratsis kukalt ja lubas homseks kaheldava broneeringu teinud neljasele taanlaste pundile kontrollkõne teha. Paar minutit hiljem seisime juba kaardi ees, et koos lähimate vaatamisväärsuste asukohad üle vaadata ja seejärel minu huvidele vastav päevamarsruut kokku leppida. «Ma ei tea, kui hästi siinse olukorraga kursis olete, kuid teed ei ole meil just kõige kvaliteetsemad. Ajaliselt on ühe päevaga läbitavatel kilomeetritel seega õige madal lagi ees,» vabandas 35-aastane pereisa, miks ta mind 120 USD eest vaid 50 km kaugusel asuvasse külasse ja tagasi sõidutab ning nipet-näpet pealinnas olevaid vaatamisväärsusi juurde lisab.

Säravvalgete hammaste, nöbinina, paksude huulte ja heas toitumuses abielumehe märgatava kõhukesega 165-sentimeetrise Julioga saime kiiresti suhtlemislainele. «Miks, jumala pärast, te küll ümbermaailmareisil olles just Timor Lestesse tulite?» ei suutnud mees oma imestust varjata. «Sellepärast, et muidu ei satuks ma siia suure tõenäosusega mitte iialgi!» avaldasin maailmaränduri koodi, kes vaatab igas regioonis üle ka ugrimugri paigad, et hilisemas elus pragmaatiliselt mõeldes aega ja raha säästa. Julio jäi mõttesse. Kohalikus mõistes ülireisinud 20 riigi mehena sai ta ivale pihta. Külastusmotiividelt saladuseloori kergitanud, keerasime taustajutu Timor Lestele. Sain teada, et põhitoiduna süüakse riisi või saagot, kuid taldrikule leiavad tee ka taro, maniokk, maguskartul ja mais. Köögiviljadest kasutatakse toiduvalmistamiseks ube, kapsast, herneid, sibulat, tomatit, spinatit. Lihakraamiks on kodulinnud ja sead, piim tuleb kitsedelt. Olulise osa toidust moodustab kala, mida võib taldrikult leida suisa igal söögikorral. Enamikus traditsioonilistes Ida-Timori retseptides kasutatakse rikkalikku annust vürtse. Kasvatatakse mangosid, arbuuse, papaiasid. 20 liiki banaanid ja kookospähklid on kõige sagedamini kasvatatavad puuviljad. Ametlikeks keelteks on tetumi ja portugali keel. Lisaks roomakatoliku usule pole kohalikud kõrvale heitnud ka animismi ehk looduse hingestatusega seotud veendumusi. Niisiis ronivad vanaisad noore pere lasteõnne kindlustamiseks jätkuvalt kodule lähimate baanianide ehk Bengali viigipuude otsa, et puule platsenta asetamisega jätkuvat viljakusõnne paluda. Praktiseeritakse ka pruudiraha traditsiooni, kus heledama nahatooni tõttu kaunimateks peetavate polüneeslannadest kaasade eest tuleb välja käia kuni 10 000 USD ja kümme pühvlit. Samas teadis Julio, et kohalikus mõistes hiigelsuur pruudiraha pidi paljudes peredes vägivalda tekitama. Lahutusi keelav katoliku usk kütvat halva klapi puhul palju kirgi, sest start-up’ide keeles exit’i võimalust ei ole. Lisapeavalu tekitavad ka teisele ringile läinud meeste ja naiste lapsed, kes tembeldatakse paberites illegaalideks. Vahepeal pidi Julio pidurdama, et emis üle tee lasta. Teeääres magasid kitsed. Keegi müüs suure puu all 2,5 USD-ga viieliitrist palmiveini. Kusagil vilksatas küttepuude müügi silt. Ametliku statistika järgi 2200 USD kuupalgaga riigis elab suur osa populatsioonist tegelikkuses ühe dollariga päevas. Vett tuuakse allikatest. Esineb inimkaubandust. Maapiirkondadest pärit Timori naised ja tüdrukud meelitatakse pealinna lubadusega saada seaduslik töökoht või haridus, kuid sunnitakse kohale saabudes hakkama prostituudiks või väheste õigustega toatüdrukuks. Pereliikmed sunnivad lapsi võlgade tagasimaksmiseks kodu- või põllumajandustöödele. Birma, Kambodža ja Tai mehed ja poisid on sunnitud töötama ebainimlikes tingimustes Timori vetes kalapaatidel.