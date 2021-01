Ilmus Jan Kausi «Tallinna kaart. Miniatuurid»

Miniatuurikogu «Tallinna kaart» on omamoodi armastusavaldus autori kodulinnale, see sisaldab sõnadesse püütud kaadreid Tallinna nurkadest ja nurgatagustest, autorile olulistest paikadest. Pelgulinna sünnitusmaja, metsaaluseid meenutavad pargid, Vene tänav, Pirita tee, Oleviste kirik või keskraamatukogu – kõik need kohad saavad tähenduslikuks tänu seal aset leidnud sündmustele, kohtumistele või lahkuminekutele. Autori sõnutsi on raamatu idee vallandada lugejas ruumipoeetiline potentsiaal, isiklik kohamälu, et lugeja silme ette ilmuks tema sisemine kaart, mis annaks talle võimaluse järgneda omaenda kõige salajasematele trajektooridele.