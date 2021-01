REIS ÜMBER MAAILMA, II OSA ⟩ «Aloha, head aega, tule jälle, ma armastan sind»

Hommik viis mind Uus-Meremaa paarituhande liustiku hulka kuuluva rokkstaari juurde. Esiteks laskub staarliustik 3000 meetri kõrguselt merepinnast 240 meetrini, mis teeb sellest ühe järsema liustiku. Teiseks liigub Franz Josephi liustik kuni pool meetrit päevas, olles esirinnas ka kiiruselt. Jää langemise kiiruseks on põhi- lõikudel registreeritud kuni neli meetrit päevas, mis loob liustikule tõeliselt uskumatuid nähtusi: jääkoopaid, tunneleid ja pragusid. Igaüks neist on pidevas muutuses ja arengus, nii et ükski päev pole kunagi sama. Kolmandaks rõhutatakse rokkstaari staatuse andmisel soodsat asukohta, sest parasvöötmemetsas asuv liustik on vaatlejaile hõlpsasti ligipääsetav. Ajaloost nii palju, et Uus-Meremaal on üle 3000 liustiku, mis on teadlaste sõnul alates 1970. aastatest kolmandiku võrra vähenenud. Negatiivse prognoosi kohaselt võivad selle sajandi lõpuks kõik Uus-Meremaa liustikud sulanud olla.

Parkisin auto juba peaaegu ülerahvastatud platsile, haarasin pagasnikust seljakoti ja kütsin oma silmaga loodusfantastikat kaema. Etteruttavalt võin öelda, et üksinda reisimise eelisena läbisin minimaalselt 1,5 tundi kestma pidanud raja kõigest 1 tunni ja 20 minutiga. Patsutasin endale mõttes kiitvalt õlale, et olin pildistamist väärt paikade tuvastamise muskli eelnevate reiside jooksul tugevaks treeninud. Mis siin salata – algaja reisisellina püüdsin ju minagi pildistada igat kõrgemat mäge ja põnevamat põõsast, kuid kodus 150 närust võtet lapates ja seejärel kustutades on üht-teist kohale jõudnud – punnita, palju punnitad, kohalikku olustikku ühe tavalise pildiga nii või naa edasi ei anna. Niisiis keskendusin rajale: jalgade all krudisevale pruunile kruusale ja põski kuumutavale päikesepaistele. Helesinises kevadtaevas põristasid helikopterid, millega turiste otse liustikule sõidutati. Paremalt mäekurust voolas alla joakene. Kui paarikümnelisi igas vanuses turistirühmi paras- jagu vaateväljas polnud, tundus tee suisa muinasjutuline. Reipal sammul raja ametlikku lõpp-punkti saabunud, peatas mind elusuuruses pargivalvuri poster «Kaugemale mitte tulla! Varinguoht!». Liustikust lahutas seda vähemalt paarsada meetrit. Variseda võisid aga jää- või kaljukamakad. Pihta võis saada ka liustikust tekkiva spontaanse jõe või tavapärase veeuputusega. Selleks et uskmatuid hulljulgeid rahustada, leidus infotahvli kõrval ka sisukas artikkel neist, kelle eluküünal just selles paigas kustus. Trossidest üle roninud entusiastidest ma sel korral pilti ei teinud, sest elu on näidanud, et moraalijüngri keep on kandmiseks liiga koormav.