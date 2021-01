Krimikirjanik Ruth Ware soovitab kolme raamatut, mis talle möödunud aastal enim muljet avaldasid

Ruth Ware'i hiljutisemat põnevikku «Üks teise järel» on juba palju kiidetud ja kriitikud on seda hea sõnaga toetanud. Teos ongi kirjaniku sõnul austusavaldus Agatha Christie'le, kuid sel on siiski oma nägu ja tuntav Ruth Ware'i stiil.

Nii nagu paljud teisedki, veetis ka Ware pandeemia-aastal palju aega lugedes. 2020. aastal luges ta ta läbi mõned põnevikud, mõned põnevad teadusraamatud ja ka mõned sellised ilukirjanduslikud teosed, mis ta «täiesti ära võlusid».

Möödunud aasta lemmikutest valis kirjanik välja mõned teosed, mida julgeb rahumeeli ka teistele lugemiseks soovitada.

«See on romaan, mida on pea võimatu kategoriseerida. On see komöödia? Tragöödia? Farss?» pakub Ware, kelle sõnul pole kindlasti tegu tavalise krimilooga, sest juba esimesest leheküljest on teada, kes on tapja. Selleks on jutustaja Korede imeilus ja viisakas õde Ayoola. «Kui sündmused on kontrolli alt väljunud, on võimatu Koredele mitte kaasa elada. Kuid küsimus, kellele ta truuks jääb, on keeruline, ja hoiab teid lehekülgi keeramas kuni plahvatusliku lõpuni.»

Ware tunnistab, et on selle raamatu soovitamisega mõneti hiljaks jäänud, sest «Mehed, kes jõllitavad kitsesid» ilmus juba üle kümne aasta tagasi. «See on väga vaimukas, häiriv ja mõtlemapanev uurimus USA sõjaväeluure veidratesse telgitagustesse,» tutvustab ta. Ware kuulas sellest audioraamatut, mis aitas tal aasta alguses mitu pikka reisi üle elada. «Kogu raamat on fantastiline ja samas sügavalt inimlik lugemine stiilis «tõde on kummalisem kui väljamõeldis»,» kiidab ta. «Ehkki jääb küsimus, kui palju on selles tegelikult tõde, millega Ronson teoses läbivalt flirdib.»

«Kas teadsite, et naised saavad 47-protsendilise tõenäosusega liiklusavariides raskemalt viga ja 17-protsendilise tõenäosusega saavad sagedamini surma? Ilmselt selle pärast, et me oleme väiksemad, nõrgemad, meil on õrnemad luud, eks ole? Tegelikult mitte – see on tingitud sellest, et turvaistmeid ja turvateste tehakse meeste keha kui «standardi» järgi. Ja see on ainult algus,» kiidab Ware silmiavavat raamatut. Teos paljastab tema sõnul nii majandusest, meditsiinist kui mis tahes teistest valdkondadest andmed, mis näitavad varjatud viise, kuidas sugu meie elu mõjutab.