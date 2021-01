Eduõpetuse juhendaja Kai Oja raamatusoovitus, mis aitab leida õnne võtme

«Soovitan seda raamatut, sest meil on alati elus kaks valikut, kas me oleme rahulolematud ja vingume, viriseme, tunneme end halvasti või me oleme õnnelikud ja tänulikud kõige selle eest, mis meil on. Me ei saa kunagi kahte tunnet korraga tunda, me oleme kas pahurad või rõõmsad,» selgitab Kai Oja.

Tänulikkus on õnne võti

Kai rõhutab, et tänulikkus on päriselt ka õnne võti, sest kõik see, mida me tunneme, see kasvab ja suureneb, kui me valime iga päev tunda tänu absoluutselt kõige eest, mis meie elus on - igapäevategemised, kehaline tervis, kraanist voolav vesi, soe kodu, puhas loodus, lähedased inimesed. «Kui me saame selle eest olla tänulikud, siis me loome seda juurde,» selgitab ta.

Hawkinsi skaala järgi on keskmine inimene iga päev sagedusel 200-300 hertsi. Kai selgitab, et kui sa oled tänulik, siis sa oled olulisemalt kõrgemal sagedusel. See tähendab seda, et sa tõmbad enda ellu olukordi ja neid inimesi, mis panevad sind hästi tundma, see on alati sinu valik, kas sa märkad olukordades ja inimestes midagi halba, pahurdad, tunned ennast halvasti, virised või sa saad aru, et igal asjal on kaks külge ja sa leiad selles asjas tänulikkuse. «Kui sa alustad igat päeva olles tänulik iseenda eest, kõige eest, mis on sinu elus, siis sa justkui nagu võtad vastu otsuse, et sulle tuleb hea päev, sa kavatsed ennast hästi tunda,» räägib ta.

Harjumus olla tänulik

«Tänulikkus. Sinu õnne võti» raamat on mõeldud kõigile neile, kes tahavad oma ellu rohkem tänulikkust luua ning sellest päriselt aru saada. «Heike selgitab väga lihtsate sõnadega, miks on tänulikkus oluline, kust see tuleb ning toob ka tõestused, kuidas see tänulikkus päriselt aitab meid ennast paremini tunda. Lisaks on sul siin ruumi iga päev tänulikkust praktiseerida,» räägib Kai. «Ma väga soovitan seda raamatut just seepärast, et me oleme harjumuslikult käituvad olendid ja kui sa lood endale harjumuse olla tänulik, siis sa hakkad nägema elu hoopis teistes värvides. Me tahame kõik ennast tunda päeva lõpuks hästi, seega loo endale harjumus elada tänutundega iga päev ja ma luban sulle, et su elu muutub paremuse poole, sa oled tervem, rõõmsam, su suhted paranevad, sinu finantsseis paraneb.»