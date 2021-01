REIS ÜMBER MAAILMA, I OSA ⟩ «See, mida siin praegu turistidele müüakse, on küll puhas äri!»

Esimesi kurnatuse märke tajusin alles järgmise päeva õhtul. Ostutuur Los Angelesest kahe sõidutunni kaugusel asuvasse outlet’i oli selleks ajaks ühel pool. Matkaselli pähklitest koosnev lõunasöök pintslisse pistetud. Perifeeriast tagasi laupäevaõhtusesse Venice’i rannamelusse saabunud, ei tahtnud ma kell seitse õhtul muud teha kui magada. Enne uinumist tuli lahendada siiski veel üks ülesanne: leida hotell, motell või ükskõik milline koht, kus oleks voodi. Spontaansuse tähe all kulgema pidanud ümbermaailmareisi võtmes valisin teadlikult broneeringutevaba kulgemise. Unisena mööda tänavaid komberdades ja avatud wifi-võrku otsides ei olnud ma päris kindel, kui hea mõte oli õigupoolest enda saatuse hooleks jätmine, kuid negatiivsete mõtete heietamiseks energiat ei jagunud. Võimatu missiooni number üks, parkimiskoha leidmisega olin kella seitsmeks õhtul ju ometi edukalt hakkama saanud. Asi see siis turismipiirkonnas mõni voodi leida. Optimism ei vedanud alt. Juba paarisaja meetri kaugusel oli nurgapealses hostelis tuba täiesti olemas. Selle asemel, et end naiste täistuubitud magamissaali pressida, koopereerusime käigult umbes samal sekundil hostelisse patsatanud Kanada autoärika Karliga. Nuiasime adminnilt omaette tuba, kuni puiklev jõupositsiooni esindaja jäi viiedollarilise hinnatõusu järel lõpuks nõusse. «Igaühele eraldi tuba anda on reeglitevastane,» podises ületöötanud ja inimmassi tikutamisest ilmselgelt väsinud tume-kui-öö-vanamees. «Kuule, ma tean, et see on veits imelik, aga ma pean ööseks ühe agregaadi ninna panema. Ega see sind ei häiri?» küsis pisut murelik juhututtav ja rääkis pika loo, kuidas tal oli korra elus une pealt hapnik otsa saanud ja mis siis kõik edasi sai. Nüüd magab masinaga. «Ei häiri,» vastasin, justkui oleks olnud veel muid variante. Lobisesime veidi reisimisest; sellest, kas Bora Bora külastamine on oma hinda väärt; Californiast; sellest, kuhu me homme-ülehomme sõita plaanime; mis elu me kodus elame; kinnisvarainvesteeringutest ja sellest, miks on meie mõlema vaieldamatuks lemmikuks saanud Lexus ikkagi ülikõva automark. Pool tundi hiljem olin juba igasuguste muredeta unenägudemaal.