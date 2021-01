PILDID ⟩ Prantsusmaal avati pood, kus müüakse eriti suure kirjaga raamatuid

Raamatupoe eesmärgiks on pakkuda lugemist neile, kelle silm hästi ei seleta. Võrreldes tavakirjaga on vaegnägijatele mõeldud trükiste kiri oluliselt suurem ja jämedas trükis.

Kuna suur kiri nõuab rohkem paberipinda, on ka raamatud prisked ja üsna rasked. Samuti on raamatu kaanepilt paremini hoomatav ja teosed on suure pealkirjaga.