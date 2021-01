Selgusid loovkirjutamise konkursi «Kas pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna?» võitjad

«Meil on väga hea meel, et Erik Johanssoni sürrealistlikud fotod noorte kirjutajate kujutlusvõime sellise hooga tööle panid ning andsid žüriile võimaluse veeta jõulupühad meeleolukate juttude, luuletuste ja esseede seltsis,» lausus žüriiliige ja lastekirjanduse keskuse esindaja Anneli Kengsepp. «Ühelt poolt on osalejad sukeldunud Johanssoni fantaasiamaailma noorusliku lusti ja entusiasmiga. Teisalt jälle on nad kasutanud fotograafi loomingut, et kõneleda väga isiklikel või päevapoliitiliselt olulistel teemadel. Kõige selle toreduse hulgast oli isegi kahju parimaid välja valida, sest igas tekstis oli midagi, mis tegi selle nauditavaks,» lisas Kengsepp.